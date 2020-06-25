Temiz Toplum Derneği'nden uyuşturucuyla mücadele için çözüm öneri paketi
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Temiz Toplum Derneği'nden uyuşturucuyla mücadele için çözüm öneri paketi

Temiz Toplum Derneği, uyuşturucuyla mücadele konusunda hem önleyici tedbirler hem de tedavi noktasında AR-GE çalışması yaparak hazırladığı 14 maddelik çözüm öneri paketini kamuoyuyla paylaştı.

Temiz Toplum Derneği'nden uyuşturucuyla mücadele için çözüm öneri paketi
25.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:06

Temiz Toplum Derneği, uyuşturucuyla mücadele konusunda hem önleyici tedbirler hem de tedavi noktasında AR-GE çalışması yaparak hazırladığı 14 maddelik çözüm öneri paketini kamuoyuyla paylaştı.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolasıyla yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele için öncelikle var olan durumun bir fotoğrafını çekmek gerektiğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede neler yapılması, yapılan işlerde başarılı olunup olunmadığının değerlendirilmesi için tablonun net bir şekilde görülmesi gerektiğini aktaran Bilal Ay, şu bilgileri aktardı:

"Bugün ülkemizde uyuşturucuya bulaşma yaşı 8'e kadar indi. Yaklaşık 2 milyon kişi bağımlı. Son dönemlerde bir miktar azalmakla birlikte uyuşturucuya bağlı ölümler yaşanıyor. Bu tabloya rağmen tedavide başarılı olunamıyor. Ülke olarak tedavide başarı oranımız sadece yüzde 1,5. AMATEM ve ÇEMATEM'lerin toplam yatak kapasitesi son dönemdeki kısmi artışa rağmen sadece 1162. Dün aklımızın almayacağı şeyler bugün hayatlara sığar oldu. Tablo giderek ağırlaşıyor. Hal böyle iken, bu konuda herkesin bir şeyler yapması gerekiyor."

Uyuşturucunun yayılma hızı Kovid-19'dan daha az değil

Uyuşturucu ile mücadelenin çok aşamalı ve çok cepheli olması gerektiğini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Sadece devlet, sadece STK'lar ya da sadece aileler olmaz. Bu herkesin ve birlikte vermesi gereken bir mücadele. Devlet, üzerine düşeni yapacak. STK'lar üzerine düşeni yapacak. Aileler de üzerine düşeni yapacak. Yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Herkes bu mücadelenin içerisinde olmak zorunda. Kimse 'benim çocuğum yapmaz' deme lüksüne ya da başkalarının çocuklarına sahip çıkmama lüksüne sahip değil. Çünkü bu illetin yayılma hızı güncel örnek üzerinden gidecek olursa Kovid-19'un bulaşma hızından daha az değil. Maske+sosyal mesafe burada geçerli bir korunma yöntemi değil."

"Dostlar alışverişte görsün mantığı devam edemez"

Mevcut mücadele yöntemlerinin çözüm üretemediğini belirten Bilal Ay, şunları kaydetti:

"Kimseyi suçlamıyoruz. Bu konuda atılmış her adımı da çok değerli buluyoruz ancak sonuçlar üzerinden gittiğimizde mücadele noktasında bir başarısızlığın olduğu aşikar. Bu konuda yeniden düşünmeye, yeniden plan yapmaya ve yeniden yola koyulmaya ihtiyacımız var. Çünkü söz konusu olan gençlerimiz. Dostlar alışverişte görsün mantığı ile hareket etmeye devam edemeyiz. Bakın bağımlılık cinayetten tecavüze kadar pek çok suça da sebep oluyor. Bugün genel olarak cinayetlerin yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı. Bugün kadına karşı şiddetle mücadele etmek isteyenler de uyuşturucu ile mücadele etmek zorunda. Çocuk istismarıyla mücadele etmek isteyenler de uyuşturucu ile mücadele etmek zorunda. Yani uyuşturucu ile mücadele etmek sadece uyuşturucu ile mücadele etmek olarak algılanmamalı."

14 maddelik çözüm önerisi

Bağımlılıkta mücadelede bir paradigma değişikliğinin şart olduğunu ifade eden Ay, dernek olarak bu konuda ciddi bir AR-GE çalışması gerçekleştirdiklerini, hem önleyici tedbirler noktasında hem de tedavi noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ay, Temiz Toplum Derneği'nin uyuşturucuyla mücadelede 14 maddelik çözüm öneri paketini şöyle aktardı:

"1. Uyuşturucu ile mücadele, koronavirüsle mücadele ciddiyetiyle yapılmalı.

2. Sağlık Bakanlığının başkanlığında bir Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu (UMK) kurulmalı.

3. Yeni tedavi metotlarıyla ilgili bir ÇARE ARGE Merkezi kurulmalı.

4. Tedavide yeni yaklaşımların önü açılmalı.

5. Cezaevlerindeki uyuşturucu suçlularına yönelik Islah ve Rehabilitasyon Merkezleri açılmalı.

6. Gerek devlet kurumlarının gerekse bağımlılıklarla mücadele eden STK'ların koordinasyonunu sağlayacak, mücadelede etkinliği arttıracak koordinasyon merkezi oluşturulmalı.

7. Bağımlı ailelerine, kendilerini koruyabilmeleri ve çocuklarına doğru şekilde yaklaşabilmeleri adına rehabilitasyon hizmeti verilmeli.

8. Uyuşturucu bağımlılığını ortaya çıkartan ailevi problemler başta olmak üzere, birçok konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu toprakların değerlerini esas alarak bir çalışma planı hazırlamalı.

9. Sadece devlet ve STK'ların mücadelesi yeterli değil. 83 milyonu aktif bir şekilde bu mücadeleye katabilecek çalışmalar yapılmalı.

10. Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde öğretmen, veli, öğrenci arasında iletişim kanallarının sürekli açık olacağını bir organizasyona gidilmeli.

11. Devlette ve özel şirketlerde madde bağımlılığından kurtulan bireylerin çalışabileceği kadrolar açılmalı.

12. RTÜK, olumsuz rol modellerle ilgili daha aktif bir denetleme mekanizması geliştirmeli. Örnek rol modeller teşvik edilmeli.

13. Gençlerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılabilecekleri alanların sayısı hızla arttırılmalı.

14. Mahalle kültürünün yeniden ortaya çıkartılmasını sağlayacak adımlar atılmalı. İmar planları bu gözle yeniden incelenmeli."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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