Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler
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Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler Sivas'ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu Sivas'ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve...

Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler

Sivas'ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas Tarım ve Hayvancılıkta başkent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda kentte yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sivas kent merkezine bağlı Çelebiler-Yazıbaşı Köyü'nde "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında 'Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi' açılış programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Programda dualarla açılışı yapılan Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi çitçileri sevindi. Temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içme anları ise renkli görüntülere sahne oldu. Proje ile 751 büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvan temiz suya kavuştu.

751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvan temiz içme suyuna kavuştu

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çelebiler ve Yazıbaşı köylerinde toplam 26 bin 552 dekar mera varlığımız bulunmakta. Bugün hayata geçirdiğimiz proje ile 751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvanımızın temiz içme suyu ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yaptığımız sondaj ile çıkarılan su otomatik sistemlerle 45 sıvata ulaştırılmış olacak. Bu sayede hayvanlarımız içme suyu kaynaklarına ulaşmak için ekstra bir enerji tüketmek zorunda kalmayacaklar. Bu durum elbette verimlerini de olumlu şekilde etkileyecek. Güneş panelleriyle toplanan su terfi merkezine gidiyor. Oradan da 3 sulağa dağıtılmaktadır. Yaklaşık 4 km'lik bir şebeke hattı bulunmaktadır. Bu sistemden yaklaşık olarak 1500'e yakın hayvanımız faydalanmış olacak. Proje yaklaşık 550 bin TL ye mal oldu. Bereketli olsun. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler
Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler
Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler
Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

Hayali olan aracı kendisi yaptı
Hayali olan aracı kendisi yaptı
Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi
Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi
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