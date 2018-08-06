Temiz Su Kuyularını Tahrip Eden İsrail Askerlerine Protesto

İsrail'in su kuyularına zarar vermesi sebebi ile eylem yapan Filistin halkına İsrail askerleri müdahalede bulundu.

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde yaşan Filistinliler, İsrail askerlerinin su kuyularına ve suları taşıdıkları boru hatlarına zarar verdikleri gerekçesi ile protesto gösterisi düzenledi. Protestoya temiz içme suyu hakkı talep eden pek çok Filistinli katıldı. İsrail askerleri, protestoculara biber gazı ile müdahale etti. "İsrail'in bizden çaldığı suyu istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in bölgedeki tüm su kaynaklarını kontrolü altına aldığını söylediler. Bu toprakların kendilerine ait olduğunu belirten protestocular, temiz su kaynaklarına sahip olmanın en temel hakları olduğunu dile getirdiler. Protestocular, İsrail'in asıl amacının bölgedeki Filistinlileri susuz bırakıp bölgeden ayrılmalarını sağlayarak, daha sonra yeni yerleşim yerleri kurmak olduğunu ifade ettiler.

(Muhammed Rabah/İHA)