Temiz Şehir Düzce ile Çevreyi Koruyoruz

TEMİZ ŞEHİR DÜZCE İLE ÇEVREYİ KORUYORUZ Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

TEMİZ ŞEHİR DÜZCE İLE ÇEVREYİ KORUYORUZ Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özlü, " Düzce'mizin her anlamda en çevreci, en temiz, doğasıyla, tarihiyle tüm Türkiye'nin görmesi gereken örnek kentlerinden biri olması için projeler üretiyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Çevre Günü'nde tüm Türkiye'yi Düzce'ye davet ederken Düzcelileri de çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Doğanın insanlığa sunduğu güzellikleri, bozup kirletmeden, bereketinden yararlanmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Özlü, " Göreve geldiğimiz günden bu yana Düzce'mizin tabiat güzelliklerini, tarihini ve kentimizi görülmeye değer, marka bir şehir oluşturma yolunda gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Entegre Katı Atık Ayrıştırma ve İşleme Tesisimizi tamamlayarak hizmete aldık. Böylece yıllardır vahşi çöp depolamadan artık sıfır atık ve katma değer üretebilecek bir tesise kavuştuk. Çöplerden dolayı toprağımız, sızan sudan dolayı suyumuz ve gazlardan dolayı da havamız artık kirlenmiyor" dedi.

TEMİZ ŞEHİR DÜZCE

Temiz Şehir Düzce sloganıyla bir çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Özlü, " Kış aylarında yaşadığımız hava kalitesinin düşme sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmeler yaptık. 2 sabit ve 3 Mobil araç ile hava kalitesi çeşitli bölgelerde ölçüldü. Kömür denetiminden, trafik yükünü azaltmak amacıyla yeni açtığımız yollara, hava kalitesinin düşmesini önlemeye kadar çalışmalarımızı hayata geçirdik. KuzeyBatı Çevre Yolunu Hal kavşağına bağlayarak İstanbul-Ankara otoyolunu bu yöne çevirerek şehir içindeki araç yükünü dolayısıyla egzoz salınımını azaltıyoruz" diye konuştu.

KENT MERKEZİNİ GÜZELLEŞTİRİYOR TURİZMİ CANLANDIRIYORUZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin çevreye duyarlı, sağlıklı ve gelecek nesillere güvenle bırakabileceğimiz bir kent haline geleceğini ifade ederek, " Kent Estetiği, Millet Bahçesi ve Cedidiye Meydan Projesi ile kentimiz daha da güzel ve bütünsel olarak övünç kaynağı olacak. Öte yandan Konuralp'te tarihimizi ortaya çıkarıyoruz. Düzceliler için önemli konulardan biri olan su konusunda ise Kalite bakımından zengin sulardan biri olan Asar suyumuzu hemşehrilerimize zayi olmadan, kirlenmeden ulaştırmak için yeni içme suyu hatlarına bu yaz başlıyoruz. Böylelikle suyumuz da kirlenmeyecek" şeklinde konuştu.

Düzce Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda yapılan proje ve çalışmaların çevreye, havaya, suya ve toprağa saygılı olmanın yanı sıra doğayla barışık entegre çalışmalar olduğunun altını çizen Başkan Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

" Düzce Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir belediye hizmet anlayışı güdüyoruz. Vatandaşlarımızın da her alanda bizlere destek olmasını, çevreye ve doğamıza karşı daha duyarlı hareket etmelerini rica ediyorum. Gelin hep birlikte Düzce'mizi daha yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir şehir haline getirelim. Bu vesile ile başta Düzceli hemşerilerim olmak üzere tüm halkımızın Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, temiz ve sağlıklı bir dünya diliyorum. "

Kaynak: Habermetre