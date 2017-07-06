Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye'de 15 milyar tonun üzerinde kömür rezervi bulunduğunu belirterek, "Bu rezervi çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde enerjiye dönüştürmek için yapılması gereken çok fazla iş var." dedi.



Acar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli'nde yaptığı konuşmada, Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek ülkeler için kömür kullanımının çok önemli olduğunu belirtti.



Panel süresince Türkiye'de enerji kaynakları ve kömür kullanımına ilişkin önerilerin değerlendirileceğini anlatan Acar, "Türkiye gibi enerji maliyeti yüksek ülkeler için yerli kaynak kullanımı vazgeçilmezdir." diye konuştu.



Acar, TÜBA'nın temel görevleri arasında çeşitli sektörelere yönelik politika ve strateji üretmek olduğunu ifade ederek, "Türkiye 15 milyar tonun üzerinde kömür rezervine sahip, bu rezervi çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde enerjiye dönüştürmek için yapılması gereken çok fazla iş var. Bu sebeple çalıştay sektör açısından faydalı olacak." diye konuştu.



TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer de enerji alanında yol haritasını belirlemek amacıyla bir "Enerji Çalışma Grubu" oluşturulduğunu kaydetti.



Dinçer, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında enerji konusunda önemli başarılara imza atmış bilim adamlarıyla hareket ettiklerini ve öncelikli çalışma konularını belirlediklerini ifade etti.



Temiz kömür teknolojilerinin de bu çalıştayla ele alınması gereken en önemli konuların başında bulunduğunu aktaran Dinçer, bu tür çalışmalarla sektörün yapısına uygun çözümlerin geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi.