Temiz Karabağlar, Temiz İzmir için elele

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, bürokratlar ilevatandaşlar da çalışmalara katılarak temizlik işçilerine destek oldu.

Temizlik Seferberliği kampanyası Karabağlar Eskiizmir Caddesi üzerinde başladı. Bahar,Gülyaka, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz Mahallerinde devam etti. Başkan Muhittin Selvitopu süpürge ve faraş alarak diğer katılımcılarla birlikte caddeleri ve mahalleleri süpürdü, çöpleri toplayarak bu kampanyaya destek oldu.

Selvitopu "El birliğiyle kentimizi pırıl pırıl yapacağız"

Vatandaşlarla ve esnafla da bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Başkan Muhittin Selvitopu bu kampanyaya her zaman destek vereceklerini belirterek"Sadece temizlik ekipleri yeterli değil. Çevreyi de temiz tutmamız gerekiyor. Hep beraber el birliğiyle kentimizi pırıl pırıl yapacağız. Bu kampanyanın amacı kentimizi temiz tutma algısı yaratmak. Bunun için buradayız. Tüm Karabağlar halkının kendi mıntıkalarının önünü de temiz tutmalarını istiyoruz" dedi.

Karabağlar Belediyesi ekipleri de destek oldu

Temizlik seferberliğine Karabağlar Belediyesi temizlik ekipleri ve araçlarını yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şefliği Karabağlar Bölge Amirliği'nden de ekipler ve araçlar katıldı. Etkinlikte yol süpürme, konteyner yıkama, afiş sökme ve misina araçları ile 25'e yakın süpürgeci görev yaptı.

Kaynak: Bültenler