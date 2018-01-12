Temiz Hava İçin Bursagaz ile Büyükşehir İş Birliği

Bursagaz yöneticileri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursagaz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yasir Bora, Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp ve Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, görevine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bursagaz yönetiminin tebriklerini kabul eden Başkan Aktaş, hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem de Bursagaz'ın Bursa halkına hizmet eden iki kurum olduklarını belirterek, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla yürütecekleri hizmetlerde ortak çalışmalara açık olduklarını kaydetti. Başkan Aktaş, ilk fırsatta Bursagaz'ın bölgenin ilk ve tek LEED platinum sertifikalı genel müdürlük binasını da ziyaret etme sözü verdi.

Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, Başkan Aktaş'a Bursagaz'ın 2017 yılı değerlendirmelerini ve gelecek yılın planları aktardı. Bursagaz'ın ana faaliyetleri, yönetim kurulu ve operasyonel süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı ve 2018 yılı hedeflerinin anlatıldığı ziyarette Dr. Markus Rapp, "Bursagaz olarak Bursa'nın bütün ilçelerini, hatta köylerini doğal gazla buluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halka hizmeti önceliği olarak belirleyen bir şirket olarak, Başkan Aktaş'ın öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bursalılara hizmet etme isteğimizde mutabık kalmamız bizi çok mutlu etti. En çevreci yakıt doğal gazı Bursa'nın yeni bölgelerine ulaştırarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, Bursa'nın hava kalitesini artırma projesine de destek oluyoruz. Birlikte yapacağımız çok şey olduğuna inanıyoruz. Başkanımızı da en kısa zamanda Bursagaz Genel Müdürlük binamıza bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA