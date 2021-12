TEMİZ GÖLBAŞI İÇİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

22 Aralık 2021, Çarşamba Haberler

GÖLBAŞI'NIN 3 YILLIK TEMİZLİK KARNESİ

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun temizlik mesaisi 3 yıllık rakamlara da yansıdı. Ekipler, 2019 yılından bu yana 155 ton evsel atık ile 8 bin 80 ton geri dönüşebilir atık (karışık ambalaj atığı) topladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz özellikle salgın döneminde de daha dikkatli ve özverili çalıştı" dedi.

Temiz bir Gölbaşı için çalışan Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılından bu yana sürdürdükleri çalışmaların karnesi belli oldu. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle pandemi döneminde de büyük bir özveri ile çalıştı. Ev ve iş yerlerinden çıkan atıkların toplanması başta olmak üzere, çevre temizliği ve diğer sorumluluk alanlarındaki görevleri başarıyla yürüten ekiplerin yoğun temizlik mesaisi rakamlara da yansıdı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılından bu yana 155 ton evsel atık ile 8 bin 80 ton geri dönüşebilir atık (karışık ambalaj atığı) topladı. Yine 2019'dan bu yana ekipler Gölbaşı'nda, 3 bin 360 kilogram elektrikli ve elektronik atığı, bin 952 kilogram pil atığını ve 100 adet giysi kumbarasından 116. 5 ton atık giysiyi toplama görevini üstlendi.

Sıfır Atık İçin Farkındalık Oluşturuldu

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da ilçede etkin çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılarak geri kazanılması konusunda eğitsel faaliyetlerle Gölbaşı sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor. Bu kapsamda ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanmasına yönelik olarak 2019'dan bu yana 15 bin 500 adet broşür vatandaşlara ulaştırıldı. Yine toplamda 35 bin adet poşet ve 850 adet çöp varili dağıtımı gerçekleştirildi. 200 adet poşet takılabilen kompozit çöp kovası da ana cadde ve bulvarlardaki aydınlatma direklerine monte edildi. 7 bin 750 farklı noktadan moloz ve atık alan Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 adet 7 bölmeli Atık Getirme Merkezi'nin Gölbaşı'nın belli noktalarına kurulumunu gerçekleştirdi. Bu sayede vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları buraya getirmesi ve kaynağında ayrıştırılarak toplanması sağlandı.

"Salgın döneminde daha dikkatli çalıştık"

Gölbaşı'nda en önem verdikleri konuların başında temizlik geldiğine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşılı hemşerilerimizin temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için özveriyle durmadan çalışıyoruz" dedi. Temizlik ekiplerinin üstlendiği görevin önemini de vurgulayan Başkan Şimşek şunları söyledi: "2019 yılında halkımızın takdiri ile seçildiğimiz günden bugüne kadar Gölbaşımızda her anlamda büyük çalışmalara imza attık. Rutin hizmetlerimizin kalitesini de yeni bir bakış açısıyla daha da ileriye taşıdık. Belediye temizlik ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler her gün ilçemizi köşe bucak temizliyor, sokaklardan parklara kadar her yeri pırıl pırıl yapıyor. Amacımız hem çevremizi temiz tutmak hem de gelecek nesillere daha güzel ve temiz bir Gölbaşı bırakmak. Gölbaşılı hemşerilerimizin daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için özveriyle durmadan çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz özellikle salgın döneminde daha dikkatli ve özverili bir çalışma sürdürdü. Özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bilinçli hareket ederek çalışmalarımıza katkı sunan ve çevreyi temiz tutan Gölbaşılı hemşerilerime de çok teşekkür ediyorum. Temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımız devam ediyor. "

