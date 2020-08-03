Temiz enerji Tepebaşı'nda
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Temiz enerji Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile elektrik üretmeye devam ederken, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Temiz enerji Tepebaşı'nda
03.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:44

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile elektrik üretmeye devam ederken, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kilovat enerji elde ederken, emisyon azalımı da elde ederek çevreye büyük katkılar sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin hizmet binası, Su Sporları Merkezi ve Yaşam Köyü'ndeki şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali (GES), elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet, hibrit araçlar gibi alanında öncü uygulamalara sahip olan Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, 110 üzerinden 64 puan alan; sürdürülebilir analizler, su kullanımında verimlilik, enerji ve atmosfer, iç mekan hava kalitesi, inovasyon ve tasarım aşamaları alarak Altın Sertifika almaya hak kazanırken akıllı bir bina olarak tasarlandı. Merkez solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektriğin yüzde 10'unu, ısıtma enerjisinin ise yüzde 20'sini kendisi üretiyor. 2016'da devreye alınan GES ile elektrik üretilirken binanın bodrum katında bulunan 11 adet ışık tüpü ile dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen Su Sporları Merkezi, çevreye doğal ışık sağlıyor.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında kurulu olan GES ise elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. "Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina" isimli proje, 2011 yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında BEBKA tarafından desteklenmişti. Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunacak örnek bir çalışma olarak dikkat çeken sistem sayesinde, 2013 yılından bu yüzbinlerce kilovat elektrik üretimi sağlandı.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi son olarak 2018 yılının Ağustos ayında Yaşam Köyü'nde faaliyete geçirdiği GES'ten de elektrik üretimine başlamıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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