Temiz Çözeltinin Geri Kazanılması Çevreye Bırakılan Atık Su Miktarını Azaltacak

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından "Çok Tesirli Evaporasyon Sistemlerinin Simülasyonu ve Metasezgisel Hibrit Algoritmalar Kullanılarak Optimizasyonu" seminerigerçekleştirildi. DanışmanlığınıProf. Dr. Yavuz Özçelik'in yapığı semineri Kimya Mühendisi Orhun Uzdiyem verdi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'ndaki etkinliğe Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bikem Övez'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tezin ana konusunu oluşturan Evaporasyon işleminin, sulu bir çözeltideki suyun buharlaştırılarak çözeltinin konsantre hale gelmesi olduğunu ifade edenUzdiyem,"Çoğu Avrupa ve Uzakdoğu ülkesinde fabrikaların atık suları uygun filtrasyon ve evaporasyon işlemleri kullanılarak konsantre edilmektedir. Temiz çözeltinin geri kazanılması hem fabrikanın su ve kimyasal madde tüketimleri önemli ölçüde düşürmekte hem de çevreye bırakılan atık su miktarını azaltmaktadır" dedi.

Orhun Uzdiyem, "Çok tesirli evaporasyon sistemlerinin simülasyonunu sağlayacak modelin geliştirilmesi ve parametrelerin işlem üzerindeki etkilerinin gözlemleneceği bir bilgisayar programı geliştirmekteyim. Bu aşamada amacım, değişen koşullarda kimyasalların fiziksel ve termofiziksel özelliklerini hesaplayacak bir modülü programa dahil etmek. Hazırladığım programda ayrıca metasezgisel yöntemler kullanılarak, evaporasyon sistemlerinin optimizasyonu gerçekleştirilmesini amaçlamaktayım " dedi.