TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Yosun tutmuş çamurlu suları şap taşıyla temizleyip içiyorlar

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da temiz suya ulaşmakta güçlük çeken halk, göletlerden topladıkları yosun tutmuş çamurlu suları Türkiye'de "şap taşı" olarak bilinen taşla temizleyerek içiyor.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'nın büyük bir kısmında su şebekesi bulunmuyor. Yılın neredeyse yarısını kurak geçiren bölgelerde yaşayan halk ciddi su sıkıntısı çekiyor.

Nijeryalı ev hanımları su ihtiyaçlarını göletlerde biriken çamurlu ve yosunlu sularla karşılıyor. Burada biriken suları yosunlarından temizleyen kadınlar, suyu çamurdan arındırmak için şap taşı olarak da bilinen alum taşı kullanıyor.

Kaynak: AA