TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Türkiye'ye örnek arıtma tesisi

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 2006'da işletmeye alınan ve "Türkiye'de örnek proje" olarak gösterilen Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, günlük 95 bin metreküp suyu arıtarak endüstriyel atıkları bertaraf etmesinin yanı sıra kentin doğu bölgesindeki meyve sebze üreticilerinin sulama ihtiyacına cevap veriyor.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, 1998'de Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler, kanaat önderleri ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla, doğudaki kanal ve akarsulardaki endüstriyel ve evsel atıkların arıtılması için oluşturuldu.

Kurulduğu yıl itibarıyla 52 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesis, Uludağ, Kestel ve Barakfakih Islah Organize Sanayi bölgeleri ile İsabey bölgesindeki işletmeler dahil 375 sanayici ve Kestel, Gürsu ilçelerindeki yerleşimlerin endüstriyel ve evsel atıklarıyla kirlenen sularını temizliyor.

Kapasitesini 2015'te artırarak 100 bin metreküp fiili arıtmaya çıkaran tesiste, günlük 95 bin metreküp su arıtılarak yeniden doğaya salınıyor. Böylece bölgedeki meyve sebze üreticilerine sulama kaynağı sağlanıyor.

"Kar amacı yok"

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisi "kar amacı gütmeyen, ortaklarına maliyet esaslı hizmet veren bir kooperatif yapılanması" olarak nitelendirdi.

Aydın, "Model olarak bakıldığında Türkiye'de tek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnekleme yapılan, sanayi ve konutların iç içe olduğu havzalarda oluşan atık suların arıtılması için kurulan örnek bir model Yeşil Çevre modeli." diye konuştu.

Tesisin hizmete alınmasıyla kentte önemli değişimler yaşandığını dile getiren Aydın, "Yeşil Çevre'nin arıtma hizmetine başladığı an itibarıyla Bursa'nın doğu bölgesindeki akarsular, dere ve kanallardaki endüstriyel ve evsel atıklardan oluşan kirlilik artık yok, sularımız doğal haline kavuşmuş oluyor." dedi.

Aydın, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla günlük ortalama 95 bin metreküp atık suyu arıtıp yeniden doğaya vererek başarılı bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Bugün yasaların öngördüğü arıtma kriterlerine tamamen uyan bu durum 7/24 Bakanlık tarafından uzaktan izlenmektedir. Yeşil Çevre zaten suyun günlük analizlerini yaparak bunu raporluyor. Her ay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından analiz yapılıyor, Bakanlık yetkilileri de her iki ayda bir gelerek fiili arıtma kontrollerini yapıyor."

Meyve sebze üretimine sulama sağlıyor

Meyve sebze üreticiliği için kentin doğu bölgesine önemli katkılar sağladıklarını belirten Aydın, "Kentin doğu bölgesindeki sulama kanalları hala söz konusu atıkları barındırsaydı, kırsal mahalle sakinleri sulama imkanına kavuşamayacaktı. Bugün meyve üreticilerimiz ve köylülerimiz bu kanallardan çok rahatlıkla meyvesini, sebzesini sulayabiliyor. Böyle bir hizmete vesile olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, konutlar ile sanayinin iç içe olduğu bölgeler için Yeşil Çevre modelini örnek gösterdiğine işaret etti.

Ergene Havzası'nın kirliliği konusunda tartışmalar olduğunu hatırlatan Aydın, "Burada Ergene Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi bizden modellenerek oluşturuldu, mutluyuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de yine Bakanlığımızın yönlendirmesiyle bizi arayıp modelimizi tanımak istiyorlar, bu da bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hayata geçirmeyi planladıkları projeler

Yeşil Çevre'nin, bir arıtma tesisinden öte olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"375 sanayici ortağımızın çevreyle ilgili bazı hizmetler aldığını bildiğimizden, ortaklarımıza çevre ve danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Yine bunlar maliyet esaslı olduğu için ortaklarımıza katma değer de sağlıyoruz. Bunun dışında yaklaşık bir ay içinde ihalesini yapacağız, ortaklarımız başta olmak üzere, tehlikesiz ambalaj atıklarını toplayacağız, onları ayrıştırıp tekrar ekonomiye kazandıracağız. Hem onların atıklarını bedeliyle alacağız hem de bu atıkları ekonomiye kazandıracağız. Ortaklarımıza yakın planda iş sağlığı ve iş güvenliği ortak sağlık birimi ve ileri arıtma geri kazanım gibi projelerimiz var, buna çalışıyoruz. Tamamen ortaklarımıza katma değer sağlayacak ve çevreye hizmet edecek işleri yapmaya çalışıyoruz. Yeni projelerimizle Yeşil Çevre'yi yeni yapacağı hizmetlerle daha büyük misyonları yerine getiren bir kurum haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Aydın, doğaya deşarj edilen sularla ilgili de çalışma yapacaklarını, yönetim kurulu kararıyla ortaklara günde 50 bin metreküple başlayarak su geri kazanımı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

