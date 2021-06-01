Temiz Cami, Huzurlu İbadet

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ibadethane temizliği ekiplerinin, temizlik çalışmalarını gerçekleştirildiği belirtildi.

İbadethane Temizliği ekipleri, şehir genelinde bulunan tüm ibadethaneleri vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için düzenli aralıklarla temizlemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi :

01 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre