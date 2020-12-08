Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor
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Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor

08.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:41

- Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde "Temizlik sokaklarda başlar" uygulaması ile girilmedik sokak temizlenmedik mahalle bırakmıyor.

- Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde "Temizlik sokaklarda başlar" uygulaması ile girilmedik sokak temizlenmedik mahalle bırakmıyor. 250 kişiden oluşan temizlik ekibi hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler belirlenen program dahilinde, sabahın erken saatleri ile birlikte önce süpürülen sokakları ardından mahallede bulunan çöp konteynerlerini, ve parkların temizlik, dezenfekte ve onarımını eksiksiz yapıyor. Ekipler son olarak sokakları dezenfekteli tazyikli yıkama ile programı sonlandırıyor. Yapılan çalışmalar an ve an mahalle muhtarlarına iletiliyor. Pırıl pırıl cadde ve sokaklar için gece ve gündüz vardiyaları ile çalışmalarını yürüten ekipler vatandaşlar tarafından gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.

"Temizlik sokaklarda başlar" uygulamasına ilk olarak Reşadiye Mahallesi'nden başlandığını belirten Temizlik İşleri Program Sorumlusu Mehmet Güner, "Daha güzel ve daha temiz bir İlkadım" için 250 kişiden oluşan temizlik ekibimizle hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızın sonunda mahalle muhtarlarını görüşlerini dile getirdiği notları kayıt altına alıp gün ve gün Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a iletiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız o günlerde görevli çalışma arkadaşlarımıza yardımcı olmaları" dedi.

"Temizlik Medeniyettir"

Temizliğin medeniyet olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde başlatmış olduğumuz temizlik uygulaması ile vatandaşlarımıza temiz çevre, temiz toplum şuurunu alıştırma noktasında farkındalık oluşturmak adına "Temizlik sokaklarda başlar" uygulaması ile tüm mahallelerimizi tepen tırnağa her noktasını temizliyoruz. Temizlik imandandır sözünden yola çıkarak, şehrimizi daha temiz ve modern bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz. 61 mahallesi bulunan ilçede temizlik seferberliğinin Çatalarmut Mahallesi'nde başladı ve sırasıyla tüm mahalleri programa dahil ediyoruz. Bu uygulama ile yalnızca meydan ve işlek bölgelerin değil, İlkadım'ın her yerini baştan sona dezenfekteli sular ile yıkayarak temizliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan takdir topladı

İlkadım Belediyesinin temizlik çalışmaları, mahalle sakinlerinin takdirini toplarken, ekipler sorumluluk sahaları içerinde bulunan tüm mahallelerde, mahalle muhtarlarıyla birlikte bu uygulamanın periyodik olarak devam edeceğini duyurdu.

Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor
Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor
Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor
Temiz bir İlkadım için 250 kişilik ekip çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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