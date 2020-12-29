Temiz bir Gölbaşı için çalışmalar devam ediyor
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Temiz bir Gölbaşı için çalışmalar devam ediyor

29.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:07
Temiz bir Gölbaşı için çalışmalar devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında temizlik işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında temizlik işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.

Korona virüs salgını sonrasında Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına tüm hızı ile devam ederken, sokaklarda da çöp oluşmaması içinde durmadan çalışıyor.

Temizlik ekiplerinin çalışmalarını oldukça beğendiklerini dile getiren vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Temiz bir Gölbaşı için çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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