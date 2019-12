30.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:32

Temizlik konusunda ilk derste Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin öğrencilerle buluştu.

Temiz bir İnegöl oluşması adına bugüne kadar onlarca farklı etkinlik ve çalışmaya imza atan İnegöl Belediyesi, bugün yeni bir uygulamanın startını verdi. "Temiz Bir Gelecek İçin 10 Dakika" sloganıyla geliştirilen proje kapsamında, bundan sonra her hafta Pazartesi günü okullarda ilk dersin 10 dakikasında öğretmenler tarafından temizlik ile ilgili eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Bu sayede 60 bin öğrencinin temizlik konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması sağlanacak.

ŞAKİR LAKŞE'DE İLK DERS PROTOKOL ÜYELERİNDEN

Öğretmenlerin katkılarıyla yapılacak projeye bugün başlandı. İnegöl'deki tüm okullarda, ilk dersin 10 dakikası temizlik konusunu işlemek adına ayrıldı. Şakir Lakşe İlkokulunda ise öğrenciler ilk temizlik dersini protokol üyelerinden aldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, farklı sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

EN İYİ DESTEĞİ ÖĞRENCİLERİMİZİN VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK

Başkan Taban, 3-B sınıfında buluştuğu öğrencilere temizlik konusundaki çalışmalardan bahsedip kendilerinden destek beklediklerini ifade etti. Burada öğrencilere hitaben konuşan Taban, şöyle devam etti: "Bugün buraya gelmemizin, sizi ziyaret etmemizin bir sebebi var. İşimize ara verip, çevre bilincini arttırmak üzere, daha temiz bir İnegöl oluşturabilmek için sizlerden destek istiyoruz. Bu konuda bizlere en iyi desteği öğrencilerimizin vereceğini düşünerek sizlerin yanına geldik."

"İnegöl'de Belediye Başkanı olduktan sonra dikkatimi çeken bir konu oldu. Şehrimizde yaşayan insanların farkında olmadan çevreyi kirlettiğini tespit ettik. Dolayısıyla biz bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Şehrimizin belirli noktalarına çöp konteynırları koyabiliriz. Ama tabi çöp kovası olmasa dahi çöplerimizi atmamak üzere ne yapabiliriz diye konulup, yapabileceğimiz en güzel şeyin vatandaşlarımızı bilinçlendirmek olduğunu düşündük. Herkese bu konuyu anlatmaya başladık. Dedik ki evet biz İnegöl Belediyesi olarak her gün 200 arkadaşımızla sizler uykudayken arabalar binip sokaklardaki çöpleri topluyorlar. Ancak bunu her gün toplamamıza rağmen, yine her gün aynı oranda kirlendiğini görüyoruz. Dedik ki sadece temizleyerek bir şehri temiz tutmak mümkün değil. Öncelikle kirletmemeyi öğrenmeliyiz dedik. Bu konuda şehrimizde 60 bin civarında öğrenci olduğu için ve sizlerin daha duyarlı olduğunuzu düşündüğümüz için, sizlerden destek istemeye geldik."

Başkan Taban, sınıf ziyareti sırasında öğrencilere okuma kitabı da hediye etti. Diğer sınıflarda da Kaymakam Görücü, Milli Eğitim Müdürü Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Zengin temizlik ile ilgili bilgiler verip projeyi anlattılar ve öğrencilere kitap hediye ettiler.

Kaynak: Bültenler