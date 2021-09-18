TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN; DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

Vali İlhami AKTAŞ, dünyada olduğu gibi eş zamanlı olarak Çanakkale'de de gerçekleşen "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı.

75. yıl parkında düzenlenen etkinlikte Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale 1915 İzcilik Gençlik Spor Kulübü, Koza Gençlik Derneği, Topluma Destek Derneği, Çanakkale Genç Kızılay, Çanakkale Kızılay İl Temsilciliği, Çanakkale Bisiklet Platformu, Çanakkale Leo Kulübü ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte Vali İlhami AKTAŞ, katılım sağlayan çevre gönüllüleri ile birlikte çevre kirliliği oluşturan atıkları topladı.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için mutlaka emek gerektiği ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, "Temiz bir çevrede yaşama hakkı isteyen herkese temiz bir çevrenin oluşması için sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre konusunda daha çok duyarlı olmalı, geri dönüşüm konusunda hassasiyet göstermeliyiz" dedi.

Toplanan atıklar, araçlara yüklenerek Çanakkale katı atık merkezine gönderildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri