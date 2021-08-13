"TEMİZ BİR ANTAKYA İÇİN EL ELE"
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"TEMİZ BİR ANTAKYA İÇİN EL ELE"

'TEMİZ BİR ANTAKYA İÇİN EL ELE'
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı Alev Seçmen; AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren ve il teşkilatı ile birlikte Antakya Milli İrade (DSI) Parkında gerçekleştirilen "Temiz bir Antakya için el ele" etkinliğine katıldılar.

Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı Alev Seçmen; AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren ve il teşkilatı ile birlikte Antakya Milli İrade (DSI) Parkında gerçekleştirilen "Temiz bir Antakya için el ele" etkinliğine katıldılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen: "Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz'dan aldığımız talimatlarla çevre kirliliği konusundaki bilinçlendirme faaliyetlerimiz hem bugün hem de yarın için devam edecektir. Çevre hassasiyetini çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız ve tüm yaşamımız boyunca sürdürmemiz çok önemlidir. Çevre bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak hepimizin görevi olmalıdır. Herkes için temiz bir çevre ve sağlıklı günler diliyorum. " dedi.

Ak Parti İl Örgütü tarafından açıklamada: "Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. AK Parti'miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti'mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir. " dedi.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada: "Çevreyi korumak hepimizin görevidir. En iyi temizlik kirletmemektir. İnsanları, özellikle çocukları ve gençleri çöplerini yere değil, çöp kutularına atmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmek ve toplumda bir farkındalık yaratmak çok önemlidir. Güzel, tertemiz bir Antakya; belediyenin olduğu kadar değerli hemşerilerimizin de sorumluluğundadır. Çöp toplamak göreviniz olmayabilir ancak çevreyi kirletmemek, yere çöp atmamak en önemli sorumluluklarınızdan biridir. Her birimiz doğaya, çevreye saygılı davranmalıyız. " denildi.

Yayın Tarihi :

13 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre

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