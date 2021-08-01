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Temi·zli·k i·şleri· eki·pleri· artan i·ş yüküne rağmen bi·r aksaklik yaşatmadi

Temi·zli·k i·şleri· eki·pleri· artan i·ş yüküne rağmen bi·r aksaklik yaşatmadi
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Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha temiz bir Giresun için mesai harcıyor.

Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha temiz bir Giresun için mesai harcıyor.

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı sırasında ve bayram sonrasında vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplayan ekipler, bir aksaklığa meydan vermedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Kurban Bayramı boyunca ana arterlerin tamamı yıkandı, 400 konteyner yıkanıp dezenfekte edildi, 150 personel ile mesai yapılarak ortalama 200 ton çöp toplandı, ortalama 90 ton olan günlük çöp miktarı tatilci ve gurbetçilerin gelmesiyle 170 tonu buldu, ancak hiçbir aksaklık yaşanmadan çöpler kaldırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; çöp kaldırma, sokak ve konteyner yıkama dezenfektan ve temizlik hususunda gereken hassasiyetle çalışmaların devam edeceğini belirtilerek: "Giresun'umuzun tertemiz bir kent olabilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını temposunu arttırarak sürdürecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olarak bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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