Temer'i Suçlayan Savcı:  "Mühimmatım Olduğu Sürece, Ateş Edeceğim"

Brezilya devlet başkanı Michel Temer'i yolsuzluk yapmakla suçlayan başsavcı Rodrigo Janot, Temer hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü söyleyerek "Mühimmatım olduğu sürece, ateş edeceğim" dedi.



Bir araştırmacı gazetecilik konferansında konuşan ülkenin ünlü savcılarından Rodrigo Janot, Temer'i yolsuzlukla suçlamaktan hoşlanmadığını ancak rüşvete dair açık kanıtlar ortadayken başka alternatifinin olmadığını söyledi. Başkan Temer'in adaleti engellediğine ve haraç aldığına dair suçlamaları resmiyete dökmek için acele etmediğini ve iddiaları etraflıca araştırmak istediğini söyleyen başsavcı şöyle devam etti: "Mühimmatım olduğu sürece, ateş edeceğim."



Temer'in yardımcısı rüşveti itiraf etti



Öte yandan Brezilya yüksek mahkemesi Başkan Temer'in yardımcısı Rodrigo Rocha Loures'i BaşkanTemer için 150 bin dolar rüşvet aldığını itiraf etmesi üzerine serbest bıraktı. Loures yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet almaktan tutuklanmıştı. Eski politikacı iki ay önce kameralara içinde 154 bin dolar bulunan bir çanta ile yakalanınca, ülkenin en büyük et ambalaj şirketi JBS'ten rüşvet almakla suçlanmıştı.



JBS'in sahibi Batista, mart ayında Temer ile yaptığı görüşmeyi kaydederek bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için savcılığa vermişti. Kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, eski Temsilciler Meclisi başkanı Cunha'ya sessiz kalması için ödemenin yapıldığını söylediğini, Temer'in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?" dediğini gösteriyordu. Bunun üzerine Temer'in sorgulaması için federal polise yetki vermişti.



Başkan Temer masum olduğunu iddia ederek defalarca istifa etmeyeceğini açıkladı. - Madrid