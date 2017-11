Temennimiz Başbakan Hariri'nin Bir An Önce Dönmesi"

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri'nin durumuna ilişkin, "Temennimiz, Başbakan Hariri'nin bir an önce ülkesine dönmesi ve bu konunun çözüme kavuşması. Biz, şu ana kadar nefesimizi tuttuk ve sabırla bekliyoruz çünkü başka olayların tırmanmasını istememekteyiz. Bir an önce Sayın Hariri'nin ülkesine gelip özgür şekilde karar vermesini beklemekteyiz." dedi.



Bassil ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Dışişleri Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği ve Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldiği için büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Bassil, Türk yetkililerin Lübnan'daki olayları yakından izlediğini ve önem verdiğini vurguladı.



Bassil, "Lübnan aslında kendisini öyle bir yerde buldu ki gerçekten çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Lübnan aslında şu anda ulusal birliğinin tehlikede olduğunu görmektedir. Aslında biz ulusal birliğimizi koruyarak daha güzel bir şekilde çalışarak bunun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.



Yaşanan sorunun özgürlüklerle ilgili olduğunu söyleyen Bassil, "Burada yetkililere verilen dokunulmazlıklar ve uluslararası koruma meselesi var ve mutlaka buna saygı duyulması gerekir. Söz konusu olan Lübnan'ın egemenliğidir ve aynı zamanda Lübnan'da yetkili ve üst düzey yetkililerin egemenliğidir." ifadelerini kullandı.



Bassil, politikalarının, Lübnan'ı tehlikelerden uzak tutmak olduğunun altını çizerek, "Lübnan, hiçbir Arap ülkesinin iç işlerine karışmamayı ve hiçbir Arap ülkesinin de Lübnan'ın iç işlerine karışmamasını benimsemiştir." dedi.



"Lübnan'ın egemenliğiyle ilgili bir konu"



Ülkesinin, Lübnan'daki gelişmeleri Türk dostlarıyla istişare ederek görüştüğünü belirten Bassil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Temennimiz, Başbakan Hariri'nin bir an önce ülkesine dönmesi ve bu konunun çözüme kavuşması. Biz, şu ana kadar nefesimizi tuttuk ve sabırla bekliyoruz çünkü başka olayların tırmanmasını istememekteyiz. Bir an önce Sayın Hariri'nin ülkesine gelip özgür bir şekilde karar vermesini beklemekteyiz.



Şu çok önemli: Hariri konusu aslında Lübnan'ın egemenliğiyle ilgili bir konu. Dolayısıyla bu gözle bakmak gerekmektedir. Şu anda Sayın Hariri Lübnan hükümetinin başındadır ve bu görevini sürdürmekte olduğu görülüyor."



İçinde bulundukları dönemin sona ermesini ve her şeyin normale dönmesini beklediklerini ifade eden Bassil, "Lübnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etmekte ve Türkiye'nin tutumuna şükranlarını iletmektedir." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin duruşunun en başından bu yana belli ve tamamen darbelere karşı şekilde olduğunu aktaran Bassil, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu kaydetti.



Bassil, Lübnan'daki gelişmelerle ilgili başından itibaren Fransa'nın girişimlerini çok dikkatle izlediklerini vurgulayarak, "Görüyoruz ki Lübnan üzerinde çalışılmaktadır ve bu planın sonunda Sayın Hariri önce Fransa'ya gidişi, daha sonra Lübnan... (Hariri) İstifasıyla ilgili öyle bir durumda olmalıdır ki tamamen özgür ve kendi vereceği bir karar olmalıdır." dedi.



Hariri'nin, Fransa'ya gidecek olmasının kendileri için sadece bir detay olduğunu söyleyen Bassil, "Bizim için önemli olan gelip kendi halkıyla kucaklaşması ve onlarla olmasıdır." ifadesini kullandı.



Bassil, Suriye'deki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, ülkesinin, Suriye'de ateşkesin bir an önce kalıcı hale gelmesini ve siyasi çözümü desteklediğini bildirdi.