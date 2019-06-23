Temelli: Seçimin sonucunu HDP'nin yaklaşımı belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçim sonucunu değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sonuçları belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur." dedi.

HDP'nin genel merkezinde, seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Temelli, yarışın demokratik zeminde yapıldığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle