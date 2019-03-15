Temelli: "İzmir Hakkari'ye Sahip Çıkacak, Hakkari İzmir'e"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Oyunu başka illerde kullanacak olan arkadaşlar mutlaka o ile gidecek. 'Ben gidemiyorum' diyen il, ilçe teşkilatlarımıza gelecek. Hep beraber gideceğiz. Ama mutlaka gideceğiz. Böylece İzmir Hakkari'ye sahip çıkacak, Hakkari İzmir'e sahip çıkacak." dedi.

Temelli, partisinin Bayraklı ilçesinde düzenlenen mitingine katıldı.

Oyunu başka illerde kullanacakların mutlaka o ile gitmesi gerektiğini belirten Temelli, "'Ben gidemiyorum' diyen il, ilçe teşkilatlarımıza gelecek. Hep beraber gideceğiz ama mutlaka gideceğiz. Böylece İzmir Hakkari'ye sahip çıkacak, Hakkari İzmir'e sahip çıkacak. Biz vatanımıza, ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız. Bir strateji ortaya koyduk akılları şaştı. Şaşacak tabii. Bu ülkeyi çözümsüz, seçeneksiz bırakmadık." diye konuştu.

Temelli, "Kayyum atanmış illerde bunların kırıntısı bile kalmayacak ama sadece kayyum atanmışları geri almayacağız. Çok daha ötesinde belediyelerde iktidara geleceğiz, sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Peki tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerde Türkiye halkları güçsüz mü kalsın, seçeneksiz mi kalsın? O yüzden de Türkiye'nin her yerinde demokrasi güçlerine güç katacağız. AKP-MHP bloğunun karşısında demokrasi güçlerinin sandıktan çıkması için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Her yerde dediğimiz gibi dost ve düşman bilsin ki, biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ardından Karabağlar ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Temelli, burada da vatandaşlara hitap etti.

Temelli, konuşmasının ardından partisinin seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA