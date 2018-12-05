Temelli: Doğal ittifakın gereğini yapacağız
Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." dedi.
Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com