Temeli Ortaya Çıkan 5 Katlı Bina Boşaltıldı

İZMİT'te, temel kazısı sırasında yan taraftaki istinat duvarının çökmesi üzerine 15 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın temeli ortaya çıktı. Bina önlem amacıyla boşaltılırken, zabıta ekipleri binayı mühürledi.



İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak'ta bu sabah temel kazısı sırasında yanında bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelirken, önlem amacıyla 112 Acil ekibi de hazır bulundu. Temel kazısı yapılan binanın yanındaki 5 katlı 15 daireli bina önlem amacıyla boşaltıldı. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 5 katlı binanın temeli ortaya çıktı. Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Çevredeki binaların doğalgaz ve su hatları kesildi. Temel kazısını yapan firma hakkında inceleme başlatıldı.



- Kocaeli