Temel Makine Dikiş Kursu'nu tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi

Mustafa Helvacıoğlu: "24 kursiyerimiz için tekstil sektörümüz ile irtibat halindeyiz"

Kursu başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları, 17 Ocak 2021 Pazartesi günü düzenlenen programla teslim edildi.

Programa; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitim Müdürü Eylem Tanrıverdi, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Doğru ile kursu tamamlayan kursiyerler katıldı.

"Aldıkları bu belge mutlaka kendilerine bir iş olanağı sağlayacaktır"

Programda ilk olarak söz alan Tanrıverdi, temel makine dikiş kursunun sona erdiğini ifade ederek, "Kursiyerlerimize sertifikalarını hep birlikte takdim edeceğiz. Bundan sonra iş hayatlarında hepsine başarılar diliyoruz. Kursumuzdan aldıkları bilgi ve becerileri kendilerinin daha da ilerletmeleri gerekmekte. İstekli ve gayretli olsunlar. Aldıkları bu belge mutlaka kendilerine bir iş olanağı sağlayacaktır. Kursumuz 80 saat sürdü. Talep doğrultusunda yeni kursların açılması konusunda planlamamız var. Bu anlamda Keşan Belediyemize, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden ötürü teşekkür ederiz." dedi.

"Kurslarımızı devam ettireceğiz birçok kişiye istihdam imkanı sağlayacağız"

Daha sonra söz alan Şapçı ise kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik ederek, şunları söyledi: "Kursun çok önemi var. Bölgemizde faaliyet gösteren önemli tekstil fabrikalarımız var. Kursiyerlerimiz bu fabrikalarda işe girme yönünde eğitimleri aldılar.Fabrikalarımızda da personel açığı var. Onlar ile sizleri buluşturacağız. Bu kursun istihdama faydası olacaktır. Bu kurslarımızı devam ettireceğiz ve inşallah birçok kişiye istihdam imkanı sağlayacağız."

"24 kardeşimiz için tekstil fabrikalarımızla ön görüşmelerimizi yaptık"

Programda son olarak Mustafa Helvacıoğlu söz aldı.

Kursiyerlere aldıkları sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunan Helvacıoğlu, "15 günlük kursumuz tamamlandı. Tekstil adına önemli bir alt yapı çalışması yaparak, meslek sahibi olma yönünde kursumuzu tamamladık. 24 kardeşimiz için tekstil fabrikalarımızla ön görüşmelerimizi yaptık. Fabrikalarımız ile kursiyerlerimizi buluşturacağız. Sektör sahiplerimiz ile irtibat halindeyiz. İŞKUR vasıtasıyla işbaşı eğitimine gerecekler veya direkt olarak işe başlayacaklar. 15 gün kurs yetmez ama eliniz kırıldı ve gönül verdiğiniz ortaya çıktı. Sorunun işsizlik değil mesleksizlik olduğunu algıladınız. Yolunuz açık olsun. Bundan sonra maharet sizde. Siz iyi iseniz, mesleği yapabilecek kıvama gelmeniz için de sektör size yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 24 kursiyere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

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