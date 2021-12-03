Temel Kolluk Eğitimi Sertifika Töreni

1-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi tarafından 2 dönem halinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 178 Gümrük Muhafaza personeline yönelik olarak düzenlenen "Temel Kolluk Eğitimi"nin sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat YAMAN, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcıları Mehmet AKILLI, Hasan Oktay DUYGUN, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Yusuf Engin ERENKUŞ, Can YILDIZ, Mustafa ŞAHİN, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva EKSİLMEZ, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler katılım sağlamıştır.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat YAMAN'ın hitapları, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın konuşmalarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir. Bu eğitimle birlikte 2016 yılından bu yana toplam 1. 160 Gümrük Muhafaza Memuruna eğitim verilmiştir.

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