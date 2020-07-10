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Temel kazısında toprak kaydı, apartman sakinleri tedirgin

Samsun'da inşaat temel kazısı sonrası toprak kayması meydana geldi.

Temel kazısında toprak kaydı, apartman sakinleri tedirgin
10.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:53

Samsun'da inşaat temel kazısı sonrası toprak kayması meydana geldi. Yan tarafta bulunan binanın bahçesindeki beton çitler toprağın altında kaldı. Binanın bahçesinde ise yarıklar oluştu. Tehlikeye rağmen evlerinde oturmaya devam eden vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Adalet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan boş alanda 5 katlı bina için temel kazısı yapıldı. Kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan binadaki apartman sakinleri gece yataklarından büyük bir gürültüyle uyandı. Temel kazısının çöktüğünü gören apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Gece uyuyamadılar sabah kalktıklarında ise bir şok daha yaşadılar. Bahçedeki beton çitlerinde kaydığını ve bahçede yarıklar oluştuğunu fark eden apartman sakinleri büyük bir felaket yaşamaktan korktuklarını dile getirdi.

Bina sakinlerinden Ramazan Demir, "Gece uyurken bir ses geldi. Uyarmamıza rağmen çok derin kazıldı ve yan tarafımıza girildi. Uyarmamıza rağmen çalışanlar burayı kazdılar ve gittiler. Gece 03.00 sıralarında burası çöktü. Göçükten hariç bahçede de çatlaklar oluştu. Uyuyamadık zaten. Sabahleyin polisi aradık. Gece eğer yağmur yağmış olsaydı biz belki de şu anda hayatta değildik. Binamız tamamen kaymış olabilirdi. Buraya önlem olarak aşağıdaki toprağı yığdılar. Ama şu anda hiçbir önlem yok. Çocuklar o bölgeye giriyor. Bir güvenlikleri yok. 10 hane yaşıyoruz bir can güvenliğimiz yok. Tedirginiz ve yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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