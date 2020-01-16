16.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:00

Temel kazısı sırasında bina çöktü (2)

BİNAYI SATMADIKLARI İÇİN YIKILDIĞINI İDDİA ETTİLER

Adapazarı Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bina, yan tarafında devam eden temel kazısı nedeniyle sabah saatlerinde çöktü. 3 işçi enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken olay nedeniyle bölgede bir süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Yıkılan binanın altındaki 3 dükkandan 1'inin kullanılır durumda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZARARLARININ KARŞILANMASINI İSTEDİ

Yıkılan bina sahibinin kızı Esra Arık, "Dün biz kazı çalışması varken yan taraftaki müteahhide temele girmemesini söyledik ve belediyeye bilgi verdik. Belediye gelip baktı, hiçbir şey yok diyerek gitti. Temelden sonra içeri doğru girerek kazıya devam etmiş, ondan sonra binanın hali bu. Belediyenin protokol yaparak karşı firmayla bizi anlaştırarak zararımızı karşılamalı. Buranın altında çalışan bir dükkan vardı ve içinde tamirat vardı." dedi.

'SATIN ALMAK İSTEDİ, SATMADIK DİYE YIKTI'

Bina sahibinin eşi Aynur Çamkaya ise, "Yapı denetime gittik, dedik ki bu böyle kontrolsüz yapıyor buraları, gelmediler bile. 3 tane işçi zor kurtulmuş içinden. Biz başka firmayla yeni çatı ve iç tadilatı yaptırmıştık. Yan taraftaki müteahhide temelin dibine girmeyin dedim o ise bana 'Gidin başımdan, işimi bana öğretmeyin' dedi. Bize zarar veriyorsun dedikçe zarar vermediğini söyledi. Burayı satın almak istedi, satmadık diye yaptı bunu bize. Daha önce de binaları ayırırken duvarlarımızı yıkmıştı, kendi imkanlarımızla yaptırdık, bu sefer hepten yıktı. Temelin içine girmiş, elimizde fotoğrafları var." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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