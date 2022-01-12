Temel Karamollaoğlu sağlık durumu ne? Temel Karamollaoğlu aşılı mı?

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır" ifadelerine yer verildi. Peki, Temel Karamollaoğlu aşılı mı? Temel Karamollaoğlu sağlık durumu ne?

TEMEL KARAMOLLAOĞLU SAĞLIK DURUMU NE?

Karamollaoğlu'nun merak edilen son sağlık durumu Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın tarafından paylaşıldı. Saadet Partisi liderinin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

"HERKESE SELAMI VAR"

Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir."

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