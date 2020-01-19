Temel Karamollaoğlu, partisinin Edirne'deki il kongresinde konuştu Açıklaması

19.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:08

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, işsizliğin temel nedeninin hükümetlerin yanlış yatırım politikaları olduğunu belirterek, "Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene, biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam aleminin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

İktidar partisinin Türkiye'yi iyi yönetemediğini savunan Karamollaoğlu, ülke problemlerinin çözüme kavuşacağına daha da büyüdüğünü öne sürdü.

Türkiye'de yaşayan herkesin, farklı görüşte olsalar bile, birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını istediklerini ifade eden Karamollaoğlu "Gönlümüz istiyor ki birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu temin etmekte birlik olsalar, gönlümüz istiyor ki iktidarda bulunan kardeşlerimiz bu ülkenin geleceği için herkesi kucaklama erdemini gösterseler. Ne yazık ki böyle bir ortamın oluşmasından çok, gerginlik havasının oluşmasından medet umuluyor." diye konuştu.

"Biz ne yola karşıyız, ne köprüye..."

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonominin iyi gitmediğini ileri sürerek, resmi rakamlara göre yaklaşık 4,5 milyon işsiz olduğunu söyledi.

İşsizliğin temel nedeninin hükümetlerin yanlış yatırım politikaları olduğunu savunan Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşına iş üretme imkanını hükümetler sağlar, eğer iş üretilemiyorsa bunun vebali omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını darmadağın ederseniz, kişiler üretime dönük yatırım yapamaz ise geleceğimiz nokta burasıdır. İşsizliğin temel nedeni hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır. Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Türkiye, dışarıdan milyarlarca dolarlık mal ithal ederken onların imalatını yapacak yatırımdan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız. Bizim söylediğimiz sadece önceliklerle alakalıdır. Bu ülkenin önce üretimini arttırmamız gerekiyor. Tarımda, hayvancılıkta zirveye çıkarmamız gerekiyor. Hayvancılık ve ziraatla uğraşanlara gidin sorun, halleri perişan.

Biz de diyoruz ki gelin, çiftçimize destek verelim. Siz benim aracıma aldığım mazot fiyatından çiftçiye de aynısını verirseniz bu çiftçi ayakta duramaz."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerini ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, iktidara gelmeleri halinde problemlerin tamamını çözeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA