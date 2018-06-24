Temel Karamollaoğlu'nun Sandığından Kendisine 2 Oy Çıktı
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıktan, kendisine 2 oy çıktı.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıktan, kendisine 2 oy çıktı.
KARAMOLLAOĞLU OYUNU ANKARA'DA KULLANDI
Cumhurbaşkanı seçimi için Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.
EŞİ İLE BİRLİKTE OY KULLANAN KARAMOLLAOĞLU'NA 2 OY ÇIKTI
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.