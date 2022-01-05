Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2) - Haberler
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Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2)

Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUMSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun durumunun kamuoyuna açıklanmasının ardından, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: ANKARA,


Son dakika: Risk grubunda olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Risk grubunda olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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