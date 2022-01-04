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Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı

Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAADET Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SAADET Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde  dinlenerek karantina süresini geçirecektir."


Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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