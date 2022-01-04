Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
SAADET Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
SAADET Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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