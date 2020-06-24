Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır.

Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
24.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:38

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Bursa ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Allah'ın bereketi olan yağmuru felakete dönüştürenin insanların rant hırsı olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, Bursa ve İstanbul'un tarihi dokusu ve kentleşmesi ile dünyaya örnek olabilecekken, betona kurban edildiğini, estetiği bozulmuş şehirler haline getirildiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, koronavirüs salgın sürecinin hayatın pek çok alanını etkilediğini belirterek, bu etkilerin en başında, atılan yanlış adımlar nedeniyle gençlerin geleceğinin belirlendiği sınavların geldiğini kaydetti.

Bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak 2,5 milyon gence başarılar dileyen Karamollaoğlu, "Sınav tarihlerinin öğrencilerin psikolojik durumlarını dikkate almadan değiştirilmesi, ne yazık ki öğrencilerimizin psikolojisini etkiledi. Kendi torunlarımdan biliyorum, bu süreçten etkilendiler tıpkı bütün gençler gibi.

Burada acelecilikten kaynaklanan bir hata var." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, bazı baro başkanlarınca yapılan yürüyüşe de değinerek, şunları kaydetti:

"Adalet herkese lazım, yürüyüş hakkı anayasal bir haktır.

Bunun engellenmesi doğru değildi.

Bugün iktidarda bulunanlar da yarın muhalefete düşerlerse yürüyüş yapmaya ihtiyaç duyabilirler. 'Avukatlara yeşil pasaport vereceğiz' diyen iktidarın aynı avukatları Ankara'ya sokmamaya çalışması ise siyasi bir çelişkidir.

Bu iktidar artık yürüyüşe dahi tahammül edemez bir hale geldi. Burada çoklu baro tartışmalarına da değinmek istiyorum. Biz bu tartışmaları doğru bulmuyoruz.

Burada bir kamplaşma meydana gelecekse, yandaş baro karşıt baro gibi durumlar ortaya çıkacaksa bizim bugüne kadar ısrarla üzerinde durduğumuz kutuplaşma burada meydana gelir."

"Fransa önce kendi geçmişi ile yüzleşmeli"

Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır.

Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arzeden ve Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünde büyük önem arz ettiği kanaatindeyiz.

Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır.

Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum.

Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur. Önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir.

Öyle zalim bir anlayışı var ki nereye girmişse o ülkenin lisanının kullanılmasını yasaklamıştır.

İşte bu sömürgeci mantığın zirvesidir."

Başka sömürgecilerin de bulunduğuna ancak Fransızlar kadar hain tavır sergileyenlerin olmadığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Osmanlıyı itham edenler, Osmanlı bu coğrafyada yüzyıllarca kaldı ama kimsenin lisanına müdahale etmedi.

Siz 50 yıl işgal ettiğiniz yerdeki insanların lisanını rafa kaldırdınız." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar faiz ödediniz"

Ekonomik konularda çelişkili açıklamalar yapıldığını savunan Karamollaoğlu, iktidarın "İslam ekonomisi" söylemini hatırlattı.

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar en hafif tabirle ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyor bir zamanlar 'faiz dünya gerçeğidir' diyenler şimdi 'İslam ekonomisine geçmemiz gerek' diyor. Bu nasıl olacak? Tabiri caizse 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' demekten kendimizi alamıyoruz.

İktidarın durumu trajikomik bir görüntü veriyor.

Fakat bu iktidar daha dün salgın sürecinde bu milleti faizli kredilere mahkum etti.

Türkiye'de bu yıl 920 bin kişi ilk defa hayatında ihtiyaç kredisi kullandı.

Bu şartlarda çıkıp 'İslam ekonomisine geçmemiz lazım' demenin mantığı nerede?

Bir şeyin başına 'İslam' kelimesini ekleyince o 'İslam' olmaz."

İslam ekonomisi için israftan, faizci politikalardan vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Soruyorum, 2019'da ne kadar faiz ödediniz? 2020'de ne kadar ödeyeceksiniz?

18 yıllık iktidarınızda 1 trilyon 400 milyar lira faize para ödendi. Bu iktidar geçen yıl günde 247 milyon lira, saatte ise 11 milyon lira faiz ödedi.

2020 yılı için ödenecek faiz miktarı ise 140 milyar lira olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sanki rövanşı alınıyor"

Karamollaoğlu, istinafın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun bulmasına da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Garip durumlar var, burada. Birinci gariplik tarih tam 23 Haziran'a denk geldi. Özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul'u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması.

Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi.

Ama daha da garip olanı şu, 7-8 yıl evvel atılan bu tweetleri cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Barış Yöş Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Adem Büyük Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:38:41. #1.14#
title