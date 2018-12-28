Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar

Türkiye'deki ekonomik durumu eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kuran Fatih Erbakan'ı eleştirdi. Karamollaoğlu, "AK Parti'ye yarar ama onların projesi midir, bilemem. Bu konu, üzerinde durmamız gereken konu değildir" dedi.

"CİDDİ BİR PROBLEM"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) düzenlediği etkinliğe katıldı. Önemli mesajlar veren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği, geleceğin Türkiye'si" başlıklı konferansta bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin içerinde bulunduğu duruma değinen Karamollaoğlu, "Ülkemizde ahlaki ve manevi yozlaşma zirveye çıktı. Eğitim bir keşmekeşe döndü. Arkadaşlar iktidar geldiklerinde akıllı tahta ve tablet projesiyle geldi. Batılılar da bunları icat etmelerine karşı çocukları bunlardan uzak tutmaya çalıştılar. Toplumsal kamplaşma var. Kamplaşma olursa herkes kendi tarafına çekebileceğini düşündü. Dışarıdan bir taarruz geldiğinde biz buna nasıl karşı koyacağız. Bu ciddi bir problem" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DİKKAT ÇEKEN FATİH ERBAKAN YANITI

Odatv'de yer alan habere, Fatih Erbakan'ın yeni parti kurmasına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

"AK Parti ye yarar ama onların projesi midir, bilemem... Bu konu, üzerinde durmamız gereken konu değildir. Liderlerin çocukları babalarından varis kalmış gibi hareket ediyorlar, ama bu hiç işlememiştir, işlemeyecek de. Abdulhamit'in torununa gelince, dünyada babadan oğula sistemi kalktı. Bu yüzden böyle bir durumun, ismin bizim için önemi yok. Elbette Fatih Erbakan'ın partisi, bize zarar da verebilir, pek tabii mümkün. Ama yine de yolları açık olsun..."

Fatih Erbakan

YENİDEN REFAH PARTİSİ'Nİ KURDU

Milli Görüş'ün kurucu lideri ve Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi' adıyla bir parti kurduklarını açıklamıştı.