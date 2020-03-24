“Temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktaları kapatılsın”
Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, kamu otoritelerinin temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararı vermesini beklediklerini dile getirdi.
24.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:19
Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, kamu otoritelerinin temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararı vermesini beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com