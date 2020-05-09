Temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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Temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?
09.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:07

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere üç kamu bankası 10 bin liraya kadar, 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade ile temel ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeni tip koronavirüsün ekonomiye, istihdama ve üretime verebileceği zararı en aza indirmek amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı programı ile bireysel temel ihtiyaç kredi desteği başvuruları sürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank temel ihtiyaç kredi başvuruları sorgulama nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte detaylar...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilir. Kamu bankalarının sadece birinden ve aynı hane içerisinden yalnız bir kişi başvuruda bulunabilir.

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanamayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

1 Nisan'dan bu yana başvuruları süren bireysel temel ihtiyaç desteği 5 bin liradan az geliri olanlara verilebilecek. Vakifbank, Ziraat Bankası ve Halkban ihtiyaç kredisine başvuruda bulunan vadantaşlar, sonuçlarını mobil, internet bankacılıkları ve çağrı merkezlerinden öğrenebilecekleri gibi SMS ile de bilgilendirme yapıalcak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bireysel temel ihtiyaç desteğinden faydalanamak isteyenler, söz konusu üç kamu bankasının mobil ve internet bankaclığı ile çağr merkezleri aracılığı ile başvuruda bulunabilecekler.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU...

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇ EKRANI...

VAKIFBANK BİREYSEL DESTEK KREDİSİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilere finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyası özellikleri:

10.000 TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU...

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇ EKRANI...

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Koronavirüs salgını gibi kritik dönme için işleme konulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilere gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunuldu.

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU...

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