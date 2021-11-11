Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi Kapsamında İl Çalışma ve Planlama Toplantıları Devam Ediyor.

İSTANBUL (Habermetre) - Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında il çalışma ve planlama toplantıları devam ediyor.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ, eğitime erişim oranlarının artırılması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Ankara ve İstanbul'da düzenlenen çalışma toplantılarına katıldı.

İl, ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra temel eğitim, inşaat-emlak, personel ve destek hizmetlerinden sorumlu şube müdürlerinin katıldığı toplantılarda, üst politika belgelerinde yer alan hedefler, il-ilçe ve mahalle bazlı okul öncesi eğitime erişim oranları, yeni açılacak ana sınıfı ve anaokulları konuları ele alındı.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ'un, söz konusu hedeflere ulaşılması için illerde yapılması gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdiği toplantılarda il düzeyindeki planlamalara ilişkin istişareler gerçekleştirildi.

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