Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret
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Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.

02.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:02
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, 'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.

Gençoğlu, beraberindeki heyetle ilçede nedeniyle hasar gören okulları inceleyerek, okul müdürlerinden bilgi aldı.

Ziyarette Gençoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de eşlik etti.

Kaynak: AA
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