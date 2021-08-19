Temel COŞKUN hakkın rahametine kavuşmuştur.
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Temel COŞKUN hakkın rahametine kavuşmuştur.

Temel COŞKUN hakkın rahametine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Temel COŞKUN hakkın rahametine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Veli, Metin, İhsan, Ali, Fatih ve Alaattin COŞKUN'un babaları Yaşar ve Necati COŞKUN'un kardeşleri Temel COŞKUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Veli COŞKUN: 0539 342 35 13

19 Ağustos 2021, Perşembe

Kaynak: Habermetre

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