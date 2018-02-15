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Temel Conta, Elektrikli Araçlar İçin Sızdırmazlık Elemanları Geliştiriyor

Faaliyete conta üretimi ile başlayan, son yıllarda tam servis mühendislik firması haline gelen Temel Conta, içten yanmalı motorlu araçlardan sonra elektrikli araçlarda kullanılacak sızdırmazlık elamanları geliştirmek için de çalışmalara başladı.

Temel Conta, Elektrikli Araçlar İçin Sızdırmazlık Elemanları Geliştiriyor

Faaliyete conta üretimi ile başlayan, son yıllarda tam servis mühendislik firması haline gelen Temel Conta, içten yanmalı motorlu araçlardan sonra elektrikli araçlarda kullanılacak sızdırmazlık elamanları geliştirmek için de çalışmalara başladı.

Kaynak: Dunya.com

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