"Temel bilim olmadan gelişmiş ülke olamayız"

Gençlerin sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Temel bilim olmadan hayvancılık da tarım da yapamayız. Temel bilim olmadan gelişmiş ülke olamayız" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınlanan 'Bilim ve Teknoloji Kürsüsü' programında gençlerin konuğu oldu. Orhan Şengün moderatörlüğünde gerçekleşen programda Başkan Yazıcı, teknoloji temel bilimler ve gençlere tavsiye konularında açıklamalarda bulundu.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Temel bilim olmadan gelişmiş ülke olmak mümkün değil. Temel bilim olmadan hayvancılık da tarım da yapamayız. Mühendislik ve tıpta temel bilim olmadan, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gelişmeden, tıpta veya mühendislikte gelişme sağlayamazsınız" diye konuştu.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EN BAŞARILI ÇOCUKLAR FİZİKÇİ VE KİMYACI YAPILIR"

Türkiye'de temel bilimlere çok geç kalındığını söyleyen Yazıcı, "İlk kurulan temel bilimler ODTÜ ile başlar. 80'li-90'lı yıllarda da gördüğüm bir şey var. Biz de öyle bir noktaya geliniyor ki temel bilim konusu ortaya konmuyor. Dünyada gelişmiş ülkelerde şöyle bir şey vardır. Eğer ki bir sınıflandırma yapacaksınız en başarılı çocukları ya fizik ya kimya ya da matematikçi yaparlar. Biz ise ya mühendis ya da doktor yaptık. Temel bilimlerde mühendislik dominanttır. Ben ilk zamanlar hatırlarım Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği isteniyordu" şeklinde konuştu.

"YENİ BİLGİ EDİNMEKTEN KAÇINMAYIN"

Gençlerin büyük fırsatları olduğunu belirten Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Şu an gençlerin büyük fırsatı var. Albert Einstein İzafiyet Teorisi'nden tutun, kuantum fiziğinin en iyi şekilde anlatacak insanların videolar var. En iyi öğretmenlerden ders alabilirsiniz. Birçok üniversite artık online eğitim de veriyor. Dünyanın en iyi hocalarından online eğitim alabilirsiniz. Okumayı sakın bırakmayın. Dijital de olsa okuyun. Yeni bir bilgi edinmekten kaçınmayın. Her edindiğiniz bilgiden bir önceki kişi siz değilsiniz" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR CİHAZ ALDIĞIM ZAMAN SABAHA KADAR UYUYAMAM"

Dijital elektroniğe olan ilgisini anlatan Başkan Yazıcı sözlerini şöyle devam etti:

"Çocukluğumuzda bizim en çok kalem ve pul koleksiyonumuz vardı. Ama elektronik ve dijital elektronik koleksiyonu yapmak hiç aklıma gelmedi. Aldığım cihazı sevdim, elden çıkarmadım, sakladım. Herhangi bir cihazı aldığım zaman hala o günkü kadar onla uğraşmadan yatamam ve uyuyamam. Sonra onları saklıyorum, sakladıkça birikiyor, biriktikçe sergi oluşuyor. Her dönemin teknolojisi olduğu için 'Teknoloji'nin Serüveni' olarak dönüştü. Mesela telefonlarım, kullandığım bilgisayarlar, 48 kilobayttan bahsediyorum. Öncesinde 16 kilobaytlık bilgisayar da var. İnternetten bulduğum kullanmadığım ve daha sonra elde ettiğim cihazlar da oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı