"Temel amacımız Türk Telekom hisselerini uzman bir yatırımcıya devretmektir"
Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.
Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.
Kaynak: Dunya.com