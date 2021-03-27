"Temel Afet Bilinci ve Farkındalık" eğitimi verildi
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"Temel Afet Bilinci ve Farkındalık" eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
'Temel Afet Bilinci ve Farkındalık' eğitimi verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından jandarma personeline "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık" eğitimi verildi.

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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından jandarma personeline "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık" eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personele eğitim verildi. Uzman personel tarafından 2021 Türkiye Afet Eğitim yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeline maske, mesafe, temizlik kurallarına uyularak "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık" eğitimi verildi.

Eğitimlerin güvenlik birimlerine verilmeye devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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