TEMEK KURSLARI FARKLI BRANŞLARLA DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek edinmesi hem de sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) farklı dallarda açılan kurslarla devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek edinmesi hem de sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) farklı dallarda açılan kurslarla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Türk-Macar Kültür Evi'nde açılan Cenaze Hizmetleri kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 12 gün sürecek kurs boyunca, ölüm sonrasında idari ve hukuki işlemler, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi, cenaze namazı anlamı ve önemi, belediyelerin sunduğu hizmetler ve cenaze aracının temini gibi konular alanında uzman eğitimciler tarafından kursiyerlere anlatılacak. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her alanında eğitime büyük önem veriyoruz. Ücretsiz olarak açtığımız TEMEK kurslarımız ile 11 ilçemizde birçok meslek alanında verdiğimiz eğitimler ile vatandaşlarımız hem yeni meslekler edindi hem de sosyalleşme imkanı buldular. TEMEK kurslarımız bundan sonra da farklı alanlarda devam edecektir. " dedi.

Kaynak: Habermetre