Tembin Tayfunu Vetnam'a İlerliyor

Filipinler'de en az 230 kişinin ölümüne ve ağır maddi hasara neden olan Tropikal Tembin tayfunu, batıya yönelerek Vietnam'a doğru ilerlemeye başladı. Güney Vietnam'da yaklaşık 1 milyon kişi tayfun nedeniyle güvenli bölgelere tahliye ediliyor.



Filipinler'i vuran ve Vietnam'a doğru ilerleyen Tembin Tayfunu nedeniyle, Vietnam'ın güney bölgelerinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı. Bölgede bulunan okulların geçici olarak kapatıldığı belirtildi.



Vietnam Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ba Ria Vung Tau, Ca Mau, Soc Trang ve Hau Giang eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve dalgalar meydana geleceği belirtildi. Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşların ve balıkçıların tahliye dilmesi talimatını verdi.



Tembin Tayfunu, bu akşam saatlerinde Vietnam kıyılarına ulaşacak ve bu yıl Vietnam'ı vuran 16'ncı büyük fırtına olacak. - HANOİ