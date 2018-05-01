Temayül Yoklaması Tarihleri Belli Oldu
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olanlar için yapılacak temayül yoklamasının tarihini açıkladı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olanlar için yapılacak temayül yoklamasının tarihini açıkladı.
AK Parti Eskişehir Seçim İşleri Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, temayül yoklamasının 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda, 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR