Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
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Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı

27.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:53
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesi sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi kapsamında yenilenen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesi sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi kapsamında yenilenen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı.

Çalışma kapsamında kaldırım ve yol genişletilerek, 2 bin 450 metre kare alana parke döşendi. Yanı sıra 2 bin metre bordür taşı yerleştirilerek, araçlar için cep parklar yapıldı. Cadde'ye 100'e yakın çınar, manolya ve sığla ağaçları dikildi. Çevreci aydınlatmalar ile de gece vakti oluşabilecek ışık kirliliği önlendi. Refüjlerle çevrelenmiş alanlarda yeşil adalar oluşturuldu.

Emniyet Evleri Mahallesi'nde bulunan Seyir Caddesi'nde düzenlenen açılış programına, İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, AK Parti Kağıthane ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse katıldı.

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"SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİMİZ VAATLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, "Seçim öncesi verdiğimiz vaatleri bir bir yerine getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi olan Tematik Cadde projesiydi. Bu proje kapsamında çevresiyle doğasıyla yemyeşil ağaçlarında olduğu güzel caddeler yapmayı hedefledik. Vatan Caddesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bulunduğumuz mahalle vatandaşlarımızın yürümekte zorluk çektiği bir yerdi. Çalışmalarımızı iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açılışlarını gerçekleştirdik. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bir caddenin öncelikle bütün alt yapı problemleri çözüyoruz. Sonrasında üst yapı çalışmalarına geçiyoruz. Her yeni doğan bebeğimize bir ağaç kampanyası çerçevesinde her yeni doğan bebeğimize bir ağaç dikiyoruz. İlçemizde yaklaşık 90 bine yakın ağaç var. Uygun alanlara ağaç dikmeye devam ediyoruz.  Depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. 123 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Diğer projelerimizi de tamamlamayı planlıyoruz "dedi.


Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı
Tematik Caddeler Projesi'yle yenilen Seyir Caddesi ve bağlantıları hizmete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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