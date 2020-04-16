Temassız ticaret'in gözdesi demiryolu taşımacılığı oldu
Karayolunda yaşanan sıkıntılar koronavirüsle tavan yaptı, yük taşımacılığında talep TIR'lardan vagonlara kaydı.
16.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:06
Karayolunda yaşanan sıkıntılar koronavirüsle tavan yaptı, yük taşımacılığında talep TIR'lardan vagonlara kaydı. Salgının yayılmasına karşı 'temassız ticaret' olarak önerilen demiryoluyla ihracat taşımaları, mart ayında yüzde 100'e yakın arttı. Bazı hatlarda vagonlar yetersiz kaldı.
Kaynak: Dunya.com