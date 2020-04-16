Temassız ticaret'in gözdesi demiryolu taşımacılığı oldu Karayolunda yaşanan sıkıntılar koronavirüsle tavan yaptı, yük taşımacılığında talep TIR'lardan vagonlara kaydı.

Karayolunda yaşanan sıkıntılar koronavirüsle tavan yaptı, yük taşımacılığında talep TIR'lardan vagonlara kaydı. Salgının yayılmasına karşı 'temassız ticaret' olarak önerilen demiryoluyla ihracat taşımaları, mart ayında yüzde 100'e yakın arttı. Bazı hatlarda vagonlar yetersiz kaldı.